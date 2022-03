Des étudiants et étudiantes de Rimouski marchent pour la gratuité scolaire

Les étudiants et étudiantes du Cégep de Rimouski et de l’UQAR ont manifesté cet après-midi à la date qui marque le 10e anniversaire du Printemps Érable.

En grève conjointement avec des associations étudiantes de partout dans la province, ils réclament la gratuité scolaire.

« On est plusieurs dizaines de milliers d’étudiants au Québec à être en grève aujourd’hui pour rappeler au gouvernement qu’on tient toujours à notre but de 2012 qui est la gratuité scolaire », soutient Andra Florea, coordonnatrice générale de l’AGECAR.

Les étudiants et étudiantes de l'UQAR ont fait du piquetage dès 6h30 ce matin, fonrçant la levée des cours. Ils ont ensuite entrepris une marche cet après-midi jusqu’au bureau du député.

Ils déplorent que les frais de scolarité aient continué d’augmenter depuis le mouvement étudiant de 2012.

« On parle d’une augmentation annuelle de 111 $ en moyenne par année, les frais n’ont pas été gelés du tout, ils ont suivi l’inflation, mais pas au même rythme que les salaires. Il y a encore un sentiment d’appauvrissement chez la communauté étudiante. Les loyers sont de moins et moins accessibles et de plus en plus chers. »

Andra Florea, coordonnatrice générale de l’AGECAR