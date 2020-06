Des groupes de Rimouski veulent une relance favorable au logement social

Le Comité logement Rimouski-Neigette se mobilise afin de demander au gouvernement Legault de financer un grand chantier de logement social et de venir en aide aux locataires ayant perdu leur emploi.

À deux semaines du premier juillet, des dizaines de locataires risquent de se retrouver sans logement à travers la province, selon le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).

Le Comité logement Rimouski-Neigette a manifesté, mercredi matin devant l’hôtel de ville, pour demander à Québec de profiter du plan de relance économique pour soutenir les locataires dans le contexte de la pandémie.

Le taux d’inoccupation à Rimouski est passé sous le seuil d’équilibre de 3 % cette année. 2,6 % des logements sont vacants et une baisse est attendue cet automne.

Le Comité indique que le prix des logements est souvent trop élevé pour plusieurs locataires. « Déjà, avant la pandémie, selon les données de Statistiques Canada compilées dans le dossier noir logement et pauvreté du FRAPRU, 1200 ménages locataires de Rimouski payaient plus de la moitié de leurs revenus pour se loger, au détriment de leurs autres besoins essentiels, mentionne le coordonnateur Guy Labonté dans un communiqué. Avec les pertes d’emplois et la détérioration de la situation économique, ce nombre va augmenter. »

300 ménages dans la MRC attendent un logement social. Les députés fédéral et provincial étaient présents à la manifestation pour soutenir les groupes qui réclament plus d’investissements.

Les députés Maxime Blanchette-Joncas et Harold LeBel, de même que le maire de Rimouski Marc Parent et le maire de Saint-Eugène-de-Ladrière Gilbert Pigeon étaient présents à la manifestation.

« Quant au gouvernement de la CAQ, je regrette et je dénonce qu’il n’ait pas eu la vision d’inclure le logement social dans son plan de relance économique. Ce genre d’infrastructure est essentiel dans notre communauté, il faut revoir le financement accordé aux projets de logements sociaux. » Harold LeBel, député de Rimouski

Des projets qui traînent

À Saint-Eugène-de-Ladrière, un projet pour six logements sociaux est en attente depuis plusieurs années. La municipalité attend les autorisations de la Société d’habitation du Québec (SHQ) pour lancer les appels d’offres.

Ces logements s’inscrivent dans la deuxième phase d’un projet semblable qui a été réalisé en 2013.

Le maire, Gilbert Pigeon, explique que tout est en place et que les commanditaires ont répondu à l’appel pour le financement. « Notre projet est prêt, il a été présenté à la SHQ et on attend leur OK. À l’heure actuelle, c’est juste là que ça bloque et le projet serait prêt à partir cette année. »

La coordonnatrice du Groupe de ressources techniques de Rimouski, Nancy Belleau, dénonce le manque de financement pour réaliser ces projets qui demeurent en attente pendant de nombreuses années.

« Des communautés attendent. Quand on regarde la relance et que le logement n’est pas là-dedans alors que c’est un projet de société et un droit fondamental, c’est à n’y rien comprendre. » Nancy Belleau, coordonnatrice du Groupe de ressources techniques de Rimouski

Avec la collaboration de Martin Brassard, journaliste Bell Média