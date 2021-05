Des images d'archives de l'Empress of Ireland refont surface

De nouvelles images d'archives uniques sont rendues publiques en lien avec la pire tragédie maritime au Canada, le naufrage de l'Empress of Ireland.

Le 29 mai 1914, la collision entre le paquebot Empress of Ireland et le charbonnier Storstad au large de Pointe-au-Père près de Rimouski a fait 1 012 victimes sur les 1 477 passagers et membres d'équipage.

Le navire a sombré en moins de 15 minutes.

Le film 35 millimètres datant de juin 1914 était présenté au cinéma lors des actualités filmées.

Il montre l'arrivée de cercueils de victimes à la sortie du Lady Grey à Québec le 31 mai.

On voit également un moment touchant soit la jeune survivante de 8 ans, Florence Barbour et son parrain qui l'a sauvée du naufrage. La fillette a perdu sa mère et sa soeur dans le naufrage.

Le film a été acquis par Sébastien Hudon de la Bande Vidéo et Louis Pelletier de la Cinémathèque québécoise lors d'un encan britannique en 2020.

Arrivée du Lady Grey à Québec avec les victimes du naufrage de l’Empress of Ireland (Pathé, 1914) from Zoom Out on Vimeo.

(Avec la collaboration d'Etienne Gagné, journaliste Noovo Info)