Des jeunes Rimouskois motivés à travailler cet été

Onze jeunes de 12 à 14 ans ont été retenus pour offrir leurs services cet été dans le cadre de la nouvelle cohorte des Estivaliers au travail.

Tonte de gazon, désherbage, entretien paysager, gardiennage sont toutes des tâches que ces jeunes entrepreneurs pourront accomplir du 6 juillet au 17 août.

« À 12, 13, 14 ans, tu veux faire quelque chose de ton été, tu n’as plus le goût d’aller dans les camps de jours, mais tu es trop jeune pour avoir un vrai emploi constant. C’est le parfait emploi pour se faire de l’argent, avoir de l’expérience de travail tout en profitant de l’été et des vacances. » Vincent Bouillon, coordonnateur

Quarante jeunes avaient soumis leur candidature pour ce projet parrainé par le Carrefour jeunesse-emploi Rimouski-Neigette. « On cherchait des jeunes qui ont la fibre entrepreneuriale, qui sont motivés, dynamiques et disponibles pendant l’été », souligne le coordonnateur, Vincent Bouillon.

Les estivaliers acquerront des compétences coopératives, apprendront à gérer de l’argent et un conseil d’administration, développeront leur autonomie et leur sens des responsabilités. Ils seront aussi initiés aux domaines du marketing et de la comptabilité.

Pour Gloria, il s’agit d’un bon moyen de profiter de son été. « C’est vraiment pour l’esprit d’équipe, pour rencontrer de nouvelles personnes. Je trouvais ça plate de rester dans mon garde-robe tout l’été. »

Même constat pour Isadora, qui est prête à mettre la main à la pâte. « Je m’attends à tondre de la pelouse, à garder des animaux, des enfants ou autres choses. Je suis motivée à 100 %. »

Les personnes intéressées à faire appel aux services des Estivaliers au travail peuvent appeler au 418-732-7860 ou visiter la page Facebook Cjern Estivaliers.