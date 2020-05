Des légumes frais pour tous à Rimouski

La Ville de Rimouski met sur pied un projet-pilote de jardins libres. L’initiative vise à favoriser l’autosuffisance alimentaire.

10 jardins accessibles à tous seront ouverts cet été.

Ils s’ajoutent aux huit jardins communautaires.

Les nouveaux espaces seront aménagés par des employés municipaux, mais les citoyens sont encouragés à les entretenir et à consommer les légumes.

« On invite la population à prendre possession de ces endroits contrairement aux jardins communautaires où les gens s’approprient une parcelle. Les gens vont se rendre aux jardins lorsque les légumes seront prêts et prendront ce dont ils ont besoin et on espère qu’ils mettront la main à la pâte. »

Marc Parent, maire de Rimouski