Des mesures de sécurité critiquées dans les CHSLD du Bas-Saint-Laurent

Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent accuse le CISSS de négliger certaines mesures de sécurité pour le personnel et les usagers des CHSLD.

Le premier ministre François Legault a confirmé hier que la situation est critique dans six CHSLD de Montréal, Laval et en Mauricie.

Le conseiller syndical au SCFP, Yanick Proulx, croit que la situation serait « catastrophique » si un cas devait être déclaré au Bas-Saint-Laurent.

Selon le syndicat, le port des masques n’est obligatoire que depuis quelques jours pour les employés qui doivent s’approcher à moins de deux mètres des usagers.

Les préposés aux bénéficiaires dénoncent le fait de devoir porter le même masque pendant la totalité de leur quart de travail, alors que la consigne du fabricant stipule qu’un même masque devrait être porté pour un maximum d’une heure.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent réplique que de nouvelles orientations ont été adoptées quant au port obligatoire du masque en lien avec l’annonce du directeur national de la santé publique, qui a indiqué en fin de semaine dernière que le Québec fait désormais face à une transmission communautaire soutenue du coronavirus.

« De nouvelles mesures s’installent. Le port du masque n’était pas obligatoire à ce moment-là. Ce n’est pas parce qu’on a pris du retard, c’est parce que la situation évolue et qu’on s’ajuste au fur et à mesure. » Ariane Doucet-Michaud porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Ariane Doucet-Michaud, mentionne que l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a aussi émis de nouvelles recommandations quant à la durée de vie des équipements de protection individuelle en raison de la pénurie. « Ce n’est pas improvisé, soutient la porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent. On se base sur des données d’experts qui permettent un usage prolongé des masques, même si le fabricant suggère autrement. Comme les stocks sont limités, on tient ça le plus serré possible et on demande aux employés de garder leur masque tant qu’il n’est pas souillé ou humide. »

Aucun cas en CHSLD dans la région

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme qu’aucun cas n’a été déclaré dans les CHSLD du Bas-Saint-Laurent.

Les tests de dépistages sont faits systématiquement dès qu’il y a des symptômes ou des soupçons.

Le syndicat accuse néanmoins les directions des CHSLD de ne pas informer les employés dès qu’un usager attend un résultat au test de dépistage de la COVID-19, ce que Yanick Proulx qualifie de « non-sens » et « d’irresponsabilité totale ».

Sur le même sujet

- COVID-19 : La protection des aînés doit être la priorité, dit Bérubé