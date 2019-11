Des outils pour apprivoiser le stress et l'anxiété chez les jeunes

COSMOSS Rimouski-Neigette et Santé mentale Québec – Bas-Saint-Laurent lancent un programme pour outiller les jeunes qui vivent du stress et de l'anxiété.

#Pisaprès s'adresse aux 14 à 30 ans, mais également aux intervenants.

Le programme comprend une campagne de sensibilisation par le biais d'affiches, un site internet avec de la documentation, des références vers diverses ressources d'aide et une trousse de sensibilisation contenant des ateliers et des exercices.

« On veut que les gens réalisent que le stress fait partie de la vie. Actuellement, on essaie de tout gérer pour essayer de diminuer le stress. Mais plus on gère, plus au crée le stress. On veut dire aux jeunes de s’arrêter et de réfléchir. »

Nathalie Dumais, directrice de Santé mentale Québec – Bas-Saint-Laurent