Des poubelles qui débordent au belvédère de Routhierville

Il n'y a pas qu'à Gaspé où les vacanciers en font voir de toutes les couleurs à la population locale. Les déchets oubliés sont également nombreux au belvédère de Routhierville, située à l'entrée est de la MRC La Matapédia.

Des personnalités publiques, dont l'ex-maire d'Amqui, Gaetan Ruest, dénoncent que le ministère des Transports du Québec (MTQ), qui exploite les lieux, « n'y fait pas un ménage adéquat et quotidien ».

« La différence entre un belvédère et une halte routière c’est qu’un belvédère n’est pas nécessairement équipé comme une halte routière. Cette année, on avait mis deux toilettes chimiques parce qu’on a vu que les gens arrêtaient plus que prévu. On a vu que les toilettes et les poubelles débordaient, donc on est en processus pour les remplacer par deux conteneurs à chaque extrémité de l’arrêt. »

Claire Pouliot, porte-parole du ministère des Transports du Québec