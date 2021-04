Des poules en ville dans les prochaines semaines

La Ville de Rimouski émettra 50 permis spécifiques pour la garde de poules pondeuses en milieu urbain ce printemps.

Il s'agit du projet pilote qui est uniquement accessible à ce moment-ci aux propriétaires de terrain de 350 mètres carrés et plus.

Le maire Marc Parent précise que chaque district aura un nombre précis de permis et qu'il n'est pas nécessaire d'en posséder un en milieu rural.

Il ajoute qu'il n'est pas question pour les autorités de lancer une chasse aux poules à l'endroit des propriétaires qui ont déjà de tels animaux.

« On sait que des gens en ont et que c'est toléré par les voisins et les voisines, il y a aura évidemment des réponses dans l'éventualité de plaintes mais de façon générale, on a toujours démontré une grande tolérance et on va continuer à le faire.

Marc Parent, maire de Rimouski