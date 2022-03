Des réactions mitigées au budget dans la région

Dans la région, les réactions des élus sont très mitigées à la suite du dépôt du budget Girard.

Le député de Rimouski salue les investissements annoncés pour aider les entreprises à se moderniser.

À l’inverse, Harold LeBel déplore le manque de mesures pour faciliter la vie des aînés.

« Le gouvernement est complètement obnubilé par sa promesse de Maison des aînés. Il va rajouter de l’argent encore dans la Maison des aînés, mais vraiment aucune vision sur le vieillissement de la population. Ce n’est pas deux Maisons des aînés au Bas-Saint-Laurent, une à Rimouski, l’autre à Rivière-du-Loup, qui va aider les aînés du bas du fleuve. » Harold LeBel, député de Rimouski

Par ailleurs, les attentes du maire de Rimouski en vue du dépôt du budget se résumaient à un mot, soit « logement ».

Selon Guy Caron, le gouvernement de la CAQ nie toujours une évidence pour plusieurs, le Québec, le Bas-Sant-Laurent et la ville de Rimouski sont en plein cœur d’une pénurie.

Le budget est très loin de répondre aux attentes de milliers de québécois et de centaines de Rimouskois en attente d’un loyer.

« Ça a été la grande déception, parce que je regarde le budget au niveau des investissements et le gouvernement dit 634 M$ sur six ans pour le logement social, Accès Logis, le programme d’habitation abordable. Sauf que là-dedans, il y a 247 M$ qui sont déjà dépensés, donc ça fait en fait 387 M$ sur cinq ans, c’est moins de 80 M$ par année pour tout le Québec. » Guy Caron, maire de Rimouski

Guy Caron souligne toutefois l’effort du gouvernement qui a réinscrit le prolongement de la 20 au PQI en plus d’ajouter à ce même plan la construction d’un pavillon de médecine vétérinaire à l’UQAR.

Les membres de l'exécutif de la Table régionale des élus municipaux, quant à eux, accueillent plutôt positivement le budget Girard.

En plus du retour de la 20 et la construction d'un pavillon de médecine vétérinaire à Rimouski au PQI, les élus soulignent les montants de 255 M$ pour le transport aérien régional et de 250 M$ pour bonifier l'offre touristique.

Autre investissement positif pour les élus, 20 M$ par année pour quatre ans afin de régionaliser l'immigration à partir de 2023.

Toutefois, les membres de l'exécutif déplorent le peu de mesures et d'argent pour atténuer la crise du logement qui est vécue très difficilement dans plusieurs villes et municipalités du Bas-Saint-Laurent.