Des RSG en grève à Rimouski vendredi matin

Environ une centaine de responsables de service de garde en milieu familial de Rimouski ont fait la grève vendredi avant-midi.

Elles étaient réunies à l’hôtel des Gouverneurs pour dénoncer la lenteur des négociations pour le renouvellement de leur entente avec le gouvernement du Québec.

Les éducatrices sont sans contrat de travail depuis près d’un an, soit en mars 2019.

« On nous offre 6,5 % pour cinq ans, ce qui équivaut à 6 cents d’augmentation par jour. Pour nous, c’est méprisant, on est à bout de souffle et on nous rajoute toujours plus de tâches administratives. » Caroline Fournier, présidente locale du syndicat des éducatrices affiliées à la CSN

Par ailleurs, les responsables de garde en milieu familial sont conscientes qu’elles ne peuvent répondre à la forte demande des parents et que la relève est très rare.

Caroline Fournier veut lancer un message au gouvernement Legault. « Qu’il arrête de mépriser les RSG. C’est un métier important au Québec, on est 99 % de femmes et on veut des conditions de travail justes et équitables. »