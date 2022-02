Des sacs à surprises pour le Mois des petits héros

La Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski lance la sixième édition du Mois des petits héros en leur réservant cette année des sacs à surprises.

L'événement vise à briser l'isolement des enfants qui sont traités en pédiatrie ou en pédopsychiatrie à Rimouski.

Comme l'initiative ne pourra se dérouler en présentiel encore une fois cette année, la Fondation présentera d'abord du contenu ludique et pédagogique sur sa page Facebook tous les samedis de février, afin d'apporter du réconfort aux enfants.

À la fin du mois, les petits héros recevront un sac à surprises.

« Cette année, on décide d’offrir des sacs à surprises réconfortants à l’intérieur desquels il y aura des gâteries sucrées, des cahiers d’activités et du matériel créatif qui porte sur des sujets comme le stress, l’anxiété, les saines habitudes de vie et alimentaires. » Stéphanie Boulianne, directrice générale de la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski

La directrice générale de la Fondation, Stéphanie Boulianne, indique qu'il s'agit d'une façon de souligner le courage et la résilience des enfants. « Ce qu’on entend au quotidien, c’est que les enfants relèvent des défis, la pandémie amène de l’isolement et des changements à gérer. Donc, quand on arrive avec des activités en lien avec le stress et la gestion du changement, on évite d’isoler ces jeunes enfants qui méritent d’être au cœur de nos investissements. Pour nous, c’était clair que le Mois des petits héros allait revenir cette année malgré la pandémie. »

Il est possible d'acheter un sac pour soi ou pour l’offrir à l’un des petits héros de la Fondation au coût de 45$. 175 sacs sont disponibles, dont 125 destinés aux enfants en pédiatrie ou pédopsychiatrie.

Les profits serviront à l'achat de tables adaptées à la taille des enfants pour l'unité de pédiatrie de l'hôpital de Rimouski.