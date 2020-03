Des températures clémentes en février

Février a été beaucoup plus doux qu’à l’habitude au Bas-Saint-Laurent. Le deuxième mois de l’année s’est terminé avec près de trois degrés au-dessus de la normale.

Environnement Canada a enregistré une température moyenne de -7,8° à Mont-Joli alors que la normale est de -10,5°.

La quantité de neige reçue dans la région a légèrement dépassé la normale saisonnière en raison de deux importantes tempêtes. 77 cm de précipitations sont tombés à Mont-Joli, alors qu’on en compte habituellement 60 cm.

Cette accumulation de neige est toutefois variable, selon André Cantin, météorologue d’Environnement Canada.

« On a eu deux tempêtes importantes, celle de jeudi dernier et celle des 6 et 7 février. Ça a été les deux journées où les accumulations se sont produites et chaque fois c’était accompagné de très forts vents, donc les quantités peuvent être variables d’un endroit à l’autre. »

André Cantin, météorologue Environnement Canada