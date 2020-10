Des températures normales en septembre au Bas-Saint-Laurent

Le mois de septembre s’est terminé dans la moyenne saisonnière dans la région. Avec des températures fraîches au début du mois et plus chaudes vers la fin, le mercure a affiché une moyenne de 11,9° à Rimouski, soit 1° de moins que la normale, qui se situe à 12,9°.

« Si on se compare aux dernières années, cependant, on avait des mois de septembre beaucoup plus cléments au niveau température, et là c’était assez normal. Mais c’était des hauts et des bas. Il y a eu des nuits très froides, des gels par endroits. Il y a fait froid au mois de septembre, mais ça a été compensé par la dernière semaine où il a fait quand même assez chaud. » Simon Legault, météorologue Environnement Canada

Comme le mois a été peu pluvieux en général, les précipitations des derniers jours de septembre ont contribué à ramener les chiffres près de la moyenne. 75 mm de précipitations sont tombés sur la région comparativement à la normale de 80 mm.

Selon Environnement Canada, le mois d’octobre débute avec des températures plus froides, mais sera ponctué de hauts et de bas au fil des semaines. « Ça va osciller, il y aura du temps froid entrecoupé de temps plus doux », prédit Simon Legault.