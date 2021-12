Des trousses de jeux pour réduire le temps d'écran des enfants

COSMOSS Mitis propose un nouvel outil pour réduire le temps d’écran des 6 ans et moins.

Une centaine de trousses Ptit’s Pouces sont disponibles pour les parents.

Elles sont offertes par trois organismes qui favoriseront d’abord les familles en contexte de vulnérabilité.

Des affiches sont également installées chez plusieurs partenaires privés et publics qui appuient l’initiative.

« Plutôt que de dire aux parents ce qu’ils savent déjà, on ne peut pas leur cogner sur la tête, les gens en général savent qu’il faut diminuer le temps d’écran le plus possible, mais pourquoi ne pas offrir des alternatives de jeu qui contribuent au développement de leur enfant ? »

Simon-Olivier Rioux, agent de COSMOSS Mitis