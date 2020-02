Des usagers de la STR laissés à eux-même en pleine tempête

Nathalie Warren et deux autres usagers de la Société des Transports de Rimouski (STR) ont vécu toute une mésaventure vendredi en fin d'après-midi.

Alors qu'ils étaient à bord d'un autobus du circuit 31 au terminus du centre-ville, ils ont dû quitter le véhicule lorsque la Société a suspendu ses opérations en raison des mauvaises conditions routières.

« Il n’y a pas eu d’empathie de la part de la personne à la Société. Elle n’a pas demandé qui étions-nous et si nous étions en mesure de rester dehors. Il y aurait pu avoir des gens avec des enfants ou des personnes à mobilité réduite. On n’a pas essayé des nous amener dans un endroit ouvert 24 heures où on aurait pu attendre un taxi. On n’a pas essayé de nous mettre en sécurité. »

Nathalie Warren