Des vols régionaux à moins de 500$

Les gens d’affaires et voyageurs des régions-ressources paieront un maximum de 500 $ pour un aller-retour en avion partout au Québec à partir du 1er juin.

Québec investit 61 M$ au cours de la prochaine année pour s’assurer de tarifs plus attrayants pour les usagers du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Jean et de l’Abitibi.

Plus tôt mardi à l’aéroport de Mont-Joli, le ministre des Transports François Bonnardel a confirmé un montant de 260 M$ sur 5 ans. Un investissement qui favorisera le tourisme à partir de Montréal ou Québec, mais qui permettra également aux gens des régions de se déplacer à un coût plus acceptable.

« Le principal problème que l’on a entendu dans les dernières années au-delà de la pandémie, c’est le coût du billet. Beaucoup de gens se disent que payer 900$ à 1000$ pour Montréal-Paris ça tient la route, mais pas pour faire Montréal-Gaspé. Donc, pour stimuler la demande, il faut donner un prix qui va rendre chaque destination attractive. » François Bonnardel, ministre des Transports

Les régions bénéficieront d'un plus large bassin de touristes. « C’est un monde de possibilités qui s’ouvre pour les Québécois et les Québécoises qui, depuis deux ans, découvrent ou redécouvrent le territoire et qui leur permettra d’aller dans des destinations un peu plus éloignées », soutient la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx.

Le ministère des Transports est en discussions avec les compagnies aériennes régionales et Air Canada pour s’assurer du tarif maximum de 500 $ pour un aller-retour.