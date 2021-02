Deux adolescentes disparues à Baie-Comeau

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin de retrouver Taysha Jourdain, 13 ans de Baie-Comeau, et Anna-Rose Sioui-Mckenzie, 16 ans de Sept-Îles.

Elles ont été vues pour la dernière fois le 22 février à Baie-Comeau.

Selon la SQ, elles se déplaceraient à pied et pourraient être ensemble.

Leurs proches ont des raisons de craindre pour leur santé et sécurité.

Taysha Jourdain mesure 1,65 m, pèse 75 kg, a les cheveux longs et bruns et les yeux foncés. La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un coton ouaté bleu foncé ou bourgogne, un pantalon de jogging gris foncé ou noir et des espadrilles noires. Elle porte aussi des lunettes noires de forme carrée.

Anna-Rose Sioui-Mckenzie mesure 1,64 m, pèse 60 kg, a les cheveux longs et bruns et les yeux foncés avec des faux cils. La dernière fois qu’elle a été vue, elle avait les cheveux attachés en chignon et portait un coton ouaté blanc, un jeans pâle et des souliers Crocs gris avec des bas noirs.

Toute personne qui apercevrait les adolescentes est priée de communiquer avec le 911.

Toute information pouvant permettre de la retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.