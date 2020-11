Deux arrestations en matière de stupéfiants à Baie-Comeau

La Sûreté du Québec a procédé à une perquisition en matière de stupéfiants qui a mené à deux arrestations.

Michel Pépin, 45 ans et Éricka Bouchard-Turgeon, 25 ans, ont comparu et font face à divers chefs d’accusation, dont trafic et possession de stupéfiants. Ils demeurent tous deux détenus.

Les policiers ont saisi une quantité importante de stupéfiants dans un logement de la rue de Puyjalon.

Parmi les éléments saisis, notons près de 700 comprimés de méthamphétamine, environ 500 g de cocaïne, près de 1 kg de cannabis illicite, près de 6000 $ en argent, une arbalète et un poing américain.

