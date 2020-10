Deux cas de COVID-19 de plus au Bas-Saint-Laurent

Deux nouveaux cas de COVID-19 ont été déclarés au Bas-Saint-Laurent dans les 24 dernières heures. Comme une infection a été retirée du bilan, le total depuis le début de la pandémie s’établit à 416, dont sept décès.

Ce cas a été retranché de la MRC de Rivière-du-Loup, qui compte maintenant 181 résidents atteints. L’une des deux personnes testées positives se trouve dans La Matapédia, et l’autre dans le Kamouraska. Ces MRC rapportent respectivement 20 et 72 infections.

382 personnes sont toutefois considérées comme rétablies et le nombre d’hospitalisations en lien avec la COVID-19 se maintient à six.

Mardi, 571 tests de dépistage ont été réalisés dans la région.

Hausse du nombre de cas en Gaspésie

En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 24 nouveaux cas s’ajoutent au bilan, dont trois qui sont survenus plus tôt en septembre et octobre. 751 personnes ont contracté la maladie et 23 y ont succombé.

Par ailleurs, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie confirme une éclosion à l’Hôpital de Gaspé.

L’organisation n’a pas voulu confirmer le nombre de personnes touchées, mais précise que moins de cinq employés et moins de cinq usagers ont reçu un diagnostic positif.