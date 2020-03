Deux jeunes perdent la vie dans une collision frontale à Rimouski

Deux jeunes adultes ont perdu la vie à la suite d'une collision frontale entre une voiture et un camion-cube survenue dans la nuit de vendredi à samedi sur l'autoroute 20.

L'accident s'est produit vers 2 h 45 à la hauteur du kilomètre 608 près du pont de la rivière Rimouski.

Les deux occupants du véhicule ont été transportés à l'hôpital, où leur décès a été constaté. Le conducteur du camion-cube a subi des blessures légères.

« Selon les premières constatations, cette collision serait survenue après une perte de contrôle du conducteur du véhicule. On sait que cette nuit, et même hier, c’était des conditions hivernales. On parle d’une chaussée enneigée par endroit. C’est certain que les conditions météorologiques routières pourraient être un élément contributif à la collision sans en être la cause. »

Hélène Nepton, porte-parole de la Sûreté du Québec