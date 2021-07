Deux marguilliers en accord avec la tenue d'une activité du 325e de Rimouski

La Ville et Tourisme Rimouski ont dévoilé, mercredi matin, le nouvel emblème du 325e de Rimouski. La chaise Adirondack de 14 pieds et 7 pouces de haut, 11 pieds de large et 11 pieds de long a été réalisée par l’ébénisterie rimouskoise Rabot D. Bois.