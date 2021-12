Deux nouvelles salles de réanimation à l'Hôpital de Rimouski

Les nouvelles salles de réanimation de l’urgence de l’Hôpital régional de Rimouski ont été inaugurées mercredi matin.

Le projet de 700 000 $ permet de doubler la superficie des lieux, de les rendre plus fonctionnels et plus sécuritaires.

Ces salles accueillent les cas les plus graves et les plus instables à leur arrivée à l’hôpital. Chaque année, environ 1 000 patients se retrouvent en salle de réanimation.

Selon la PDG du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, l’aménagement des salles ne pouvait plus attendre, surtout en raison du manque d’espace.

« On avait une seule salle, avec deux civières côte à côte, très exiguë pour la fonctionnalité et le matériel, pas de confidentialité, puisque l’espace était séparé par un petit rideau coulissant. On n’était pas capable d’avoir tout le matériel à l’intérieur de la salle et encore moins tout le personnel, surtout quand les deux civières étaient occupées en même temps. » Isabelle Malo, PDG du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Mme Malo explique que l’amélioration des infrastructures a permis l’ajout d’équipements à la fine pointe de la technologie. Toute l’équipe peut également être au chevet du patient en même temps afin de pouvoir intervenir. La prévention et le contrôle des infections sont également rehaussés. Les nouvelles installations permettent aussi au personnel médical d’avoir tous les équipements et les médicaments à portée de main.

Courtoisie Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski

Les salles sont fonctionnelles depuis un an. Les travaux ont débuté avant 2020 et se sont poursuivis en pleine période de pandémie. Un travail de longue haleine et d’une grande complexité qui devait se décliner en plusieurs étapes, explique la PDG du CISSS.

« On ne peut jamais dire qu’on ferme nos soins et services pour faire des travaux de réfection majeure, donc on a vraiment procédé par étapes, indique-t-elle. On a dégagé de l’espace, on a commencé à aménager notre première salle en 2019. Une fois que la première salle a été finie, on a pu faire la deuxième salle et finaliser les travaux de raccordement. »