Difficile de se loger à Rimouski

Le nombre de logements disponibles à Rimouski est nettement à la baisse. Selon le rapport sur le marché locatif de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), le taux d'inoccupation est passé de 3,7 % à 2,6 % depuis l'automne 2018.

Une importante baisse qualifiée d'inquiétante par le Comité Logement Rimouski-Neigette.

À 2,6 % à Rimouski, le taux d'inoccupation est maintenant sous le seuil d'équilibre qui est établi à 3 %.

Différents facteurs expliquent cette diminution. Selon le coordonnateur de l’organisme, Guy Labonté, des personnes seules occupant des logements à plus d’une chambre, un nombre grandissant de locataires des régions avoisinantes venant s’installer à Rimouski et des personnes âgées qui vendent leur maison justifient ce taux d’inoccupation.

Le nombre de 3 ½ disponibles connait une chute encore plus importante à Rimouski, passant de 3,7 % à 1,9 %. Pour Guy Labonté, ça peut signifier que certains locataires ont amélioré leur situation financière leur permettant ainsi d’occuper un logement seul. Mais cette situation contribue à limiter le nombre de logements disponibles.

L’enjeu est encore plus important à Rivière-du-Loup alors que le taux d’inoccupation se situe à 1,8 %.

Le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) craint une hausse importante du prix des loyers dans certaines villes.

Le taux d'inoccupation est inquiétant dans plusieurs villes-centres puisqu'il est de 1,5 % à Montréal et Gatineau, 1 % à Drummondville et Rouyn-Noranda et de 0,4 % à Saint-Hyacinthe.

Le FRAPRU s'inquiète également de la hausse spectaculaire du prix des logements dans certaines villes. L'organisme cite notamment Gatineau avec une augmentation de 4,5 % et un prix moyen de 847 $, le plus élevé de la province.

À Rimouski, le Comité logement Rimouski-Neigette craint que le prix des loyers continue d’augmenter de manière substantielle.

« On a eu des hausses encore cette année. On est passé de 637 $ à 646 $. On a monté de 9 $, ce n’est pas négligeable. » Guy Labonté coordonnateur du Comité logement Rimouski-Neigette

Avec la collaboration de Maude Parent, journaliste Bell Média