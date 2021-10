Difficultés importantes en littératie au Bas-Saint-Laurent

La Fondation pour l'alphabétisation publie une étude sur le niveau de littératie de la population des MRC au Québec.

Les résultats compilés par l'économiste Pierre Langlois démontre que 53 % de la population adulte n'atteint pas le niveau 3 soit celui nécessaire pour comprendre des textes plus longs et plus complexes.

Deux MRC du Bas-Saint-Laurent se situe en zone rouge c'est-à-dire que plus de 60 % des adultes n'atteignent pas le niveau 3.

Il s'agit des MRC de la Matapédia et du Témiscouata.

Trois autres MRC se retrouvent en zone orange c'est-à-dire qu'entre 58 et 60 % des adultes ont des difficultés à comprendre des textes plus longs et plus complexes.

Il s'agit de la Mitis, de la Matanie et des Basques.

La MRC de Rimouski-Neigette est la seule du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie qui se retrouve en zone verte signifiant que moins de 54 % de la population n'atteint pas le niveau 3 en littératie.