Diffusion Mordicus pourra reprendre sa programmation

Avec l’annonce du gouvernement Legault concernant le retour en zone orange, le monde culturel reprendra vie.

Le 26 février, les salles de spectacle du Bas-Saint-Laurent pourront accueillir des spectateurs à nouveau.

Le directeur général de Diffusion Mordicus, Michel Coutu, est très heureux d’avoir une date pour reprendre sa programmation. Puisqu’elle était prévue à partir du 9 février, plusieurs autres spectacles ont dû être annulés.

Il voit cependant la lumière au bout du tunnel.

Quelques points restent à confirmer du côté du gouvernement face aux règles sanitaires pour que tout soit en place, selon lui.

« On a beaucoup d’offres. Les artistes veulent tourner, les compagnies veulent tourner. On attend seulement d’avoir le OK de la Santé publique et du ministère. »

Michel Coutu, directeur général de Diffusion Mordicus