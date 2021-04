Dina Gilbert quittera la direction de l'Orchestre Symphonique de l'Estuaire

Dina Gilbert de l'orchestre symphonique de l'Estuaire quitte son poste.

La Cheffe d'orchestre lègura les règnes à la fin de la saison 2021-2022.

« Dina a amené l’OSE à un autre niveau. Sous sa direction, l’orchestre a développé des projets novateurs, comme Chef 101 et les Rencontres Web, et a renouvelé son répertoire en mariant les classiques de la musique symphonique et les compositeurs actuels. L’orchestre s’est imprégné de son dynamisme et de son audace »

Sylvain Pelletier, président du conseil d'administration de l'OSE