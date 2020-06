Distribution de repas pour les plus démunis à Rimouski-Neigette

Plusieurs organismes s’associent pour venir en aide directement aux personnes en situation de pauvreté dans la MRC Rimouski-Neigette.

Action Populaire estime que la situation des personnes déjà en difficultés dans la région s’est détériorée depuis le début de la pandémie.

La fermeture temporaire de plusieurs organismes communautaires a eu des effets très négatifs.

Pour améliorer le quotidien de plusieurs dizaines de familles et personnes seules, la Tablée des Chefs a produit près de 24 000 repas préparés ou congelés qui seront distribués sur tout le territoire de la MRC.

Le coordonnateur d’Action Populaire, Michel Dubé, estime qu’il s’agit d’une belle preuve qu’il est possible de créer du positif dans un contexte défavorable.

« La distribution va se faire via les paniers de Moisson réguliers. Il y aura également une distribution à L’Arbre de vie dans deux périodes par semaine et une autre dans des municipalités rurales qui pourra se faire avec la collaboration de conseillers municipaux et de bénévoles. »

Michel Dubé, coordonnateur d’Action Populaire Rimouski-Neigette