Douceur était le mot d'ordre pour la température en décembre

Sans surprise, le mois de décembre a été beaucoup plus doux que la normale au Bas-Saint-Laurent. Les températures plus élevées qu’à l’habitude et la pluie ont contribué à faire fondre une partie du couvert de neige.

Le dernier mois de l’année s’est terminé avec une température moyenne de -2,6°, alors que la normale est plutôt de -7,3°, selon Environnement Canada.

« C’est un mois de décembre qui a été caractérisé par la douceur. C’est vrai pour Rimouski, mais aussi à l’échelle de la province. Dans le cas de Rimouski, on était quasiment à 5° au-dessus de la moyenne pour décembre. » Dominic Martel, météorologue Environnement Canada

La neige a également été peu présente, particulièrement pendant la période des Fêtes, où les précipitations sont plutôt tombées sous forme de pluie.

Habituellement, la région enregistre 70 cm de neige, alors qu’il en est tombé 45 au cours du mois. « Pour les précipitations totales, ce qui compte l’équivalent en eau de la neige et la pluie, on a eu 61 mm, précise le météorologue. La moyenne est de 82 mm, donc on a eu environ 25 % moins de précipitations qu’à l’habitude. »

Une tendance semblable au début janvier

Dominic Martel prévoit que la première moitié du mois de janvier devrait également se faire sentir sous le thème de la douceur.

Il indique que l’air froid s’installera davantage vers la mi-janvier. Les températures seront alors plus près de la normale et des systèmes devraient amener de la neige.