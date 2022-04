Du camping autrement à Sainte-Luce-sur-Mer

L’hébergement touristique nouveau genre Bulles-Rêves débutera dans quelques semaines sa 2e saison sur le site du camping La Luciole de Sainte-Luce-sur-Mer.

Le jeune entrepreneur Frédéric Boucher propose 3 tentes de luxe type tout inclus sur plusieurs sites d’hébergement de vacances.

Il qualifie son offre de « glamping » soit la contraction des mots glamour et camping.

Ce type d’hébergement offre des particularités aux vacanciers.

« La toile au-dessus et au-devant de la bulle est complètement transparente. On n’a pas les inconvénients d’un animal ou des moustiques. Le soir venu, effectivement, on dort à la belle étoile, on ne voit plus la toile et c’est complètement à ciel ouvert. »

Frédéric Boucher