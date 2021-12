Du renfort infirmier dans des hôpitaux du Bas-Saint-Laurent

Trois professionnels en soins infirmiers de la France joindront les rangs de l’Hôpital régional de Rimouski alors que la pénurie de main-d’œuvre en santé frappe la région.

Deux infirmières et un infirmier ont signé un contrat de trois ans avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Ils débuteront leur intégration avec des mentors pendant les 75 premiers jours avant de rejoindre les équipes en place. Cinq autres s’ajouteront également en 2022.

« Les 30 premiers jours sont en orientation, donc ils apprennent comment on travaille au Québec, il y a beaucoup d’adaptation. Les jours suivants c’est l’intégration. Des mentors les accompagnent pendant le processus. Par la suite, ils vont être reconnus comme infirmiers au Québec suite à des évaluations », explique Anny Béland, chef des services de soins critiques pour les régions Rimouski-Mitis et responsable de l’encadrement des nouveaux arrivants.

Camille Montil et Irving Montorier sont infirmiers en France, respectivement depuis 2012 et 2015. Ils travaillent chacun à l’Hôpital de Rimouski à l’urgence et aux soins intensifs.

« Ça fait quelques années qu’on pense à venir au Québec. On se sentait lassé de notre métier, on avait l’impression d’avoir fait le tour en France. On voulait exercer notre métier dans un pays qui est un leader en sciences infirmières. » Irving Montorier

Le couple a finalement fait ses valises pour s’installer à Rimouski et y pratiquer leur métier dans un environnement qui convient davantage à leurs attentes. « On voit que la sécurité des patients est très valorisée, ce qui nous fait du bien parce qu’en France ce n’est pas nécessairement comme ça, mentionne Irving Montorier. On retrouve donc nos valeurs, la profession est plus valorisée ici. »

Irving Montorier, infirmier

Les deux infirmiers sont originaires de Bayonne, une ville de 50 000 habitants au sud-ouest de la France. Ils souhaitaient donc s’installer dans une ville de dimension semblable, près de la nature, de l’eau et des montagnes.

« En regardant la carte du Québec, Rimouski est la ville qui a semblé le mieux correspondre à notre vie personnelle. On savait qu’on allait apprendre beaucoup de choses en venant ici. On voulait aussi découvrir la culture québécoise. Ça correspondait à nos critères pour que ça soit aussi une aventure humaine et pas juste professionnelle. Rimouski cochait vraiment toutes les cases. » Camille Montil

Camille Montil, infirmière

Des démarches de recrutement sont aussi en cours dans des pays francophones d’Afrique, notamment l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. Les candidats sélectionnés sont attendus d’ici l’automne 2022.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent travaille avec Recrutement Santé Québec afin de sélectionner des travailleurs et des travailleuses à l’étranger, explique l’agent de gestion du personnel Tommy Bonesso. « On leur passe une commande en quelque sorte en fonction de nos besoins. Eux vont partir en mission à l’étranger recruter des gens. Une fois sélectionnés, on reçoit leur candidature et on prend le relais pour les accompagner dans toutes les démarches administratives jusqu’à ce qu’ils arrivent ici. »

Une garantie d’emploi de trois ans est offerte aux professionnels en soins infirmiers. « Pour faire ça, on fait d’abord un exercice de rehaussement de tous nos postes ici, précise M. Bonesso. Une fois qu’on s’est assuré que tout le monde qui voulait travailler à temps complet y a eu accès, à ce moment-là on peut aller chercher des gens de l’extérieur du pays. »

Les nouveaux arrivants toucheront aussi les primes pour les infirmières annoncées par le gouvernement du Québec afin de contrer la pénurie de main-d’œuvre.