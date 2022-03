Élan de générosité des Rimouskois envers l’Ukraine

La Ville de Rimouski, la Table de concertation en immigration Rimouski-Neigette et Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent (AIBSL) saluent la générosité des Rimouskoises et Rimouskois qui ont montré leur solidarité envers les Ukrainiens qui fuient leur pays en guerre. Cependant, les intervenants du milieu croient qu’à court terme, il est peu probable que des réfugiés ukrainiens viennent s’installer à Rimouski, même si la ville a été désignée comme ville d’accueil.

D’une part, aucun programme fédéral actuellement ne considère les Ukrainiens comme des réfugiés à leur arrivée au pays. Le gouvernement a assoupli certaines dispositions du processus habituel, notamment en facilitant l’accès à un permis de travail pour deux ans ou en favorisant le parrainage familial.

Les ressortissants ukrainiens seraient redirigés vers des membres de leur famille qui résident au Canada. Or, à Rimouski, il n’existe pas de diaspora ukrainienne, selon la directrice générale d’AIBSL, Caroline Houle. « Si quelqu’un se rend jusqu’ici, c’est parce qu’il avait de la famille, ou parce qu’il a décidé d’immigrer à Rimouski », explique-t-elle.

40 000 Ukrainiens sont établis au Québec, principalement à Montréal, Québec et Sherbrooke, d’après AIBSL. Il est donc plus probable que des réfugiés se retrouvent dans leur famille dans ces villes de la province plutôt qu’à Rimouski. « Dans la population, on sent qu’ils vont arriver ici demain matin, mais pour l’instant, on parle de femmes et d’enfants dans leur famille à Montréal », commente le porte-parole de la Table de concertation en immigration Rimouski-Neigette, Jocelyn Pelletier.

La Ville et les organismes indiquent avoir reçu de nombreux appels et courriels de gens intéressés à offrir un refuge à des Ukrainiens. Actuellement, il n’est pas possible de parrainer un réfugié s’il ne s’agit pas d’un membre de la famille.

« Tant qu’il n’y a pas de programme fédéral qui permet le parrainage public privé, on ne peut pas aller là. Mais on est ouvert à tout, parce que quand on voit ce qui se passe, on veut aider évidemment, et on a vu la générosité des Rimouskois s’élever. » Caroline Houle, directrice générale d’Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent

Les intervenants du milieu soutiennent qu’à court terme, il est préférable d’apporter son aide en faisant, par exemple, un don par l’entremise de la Croix-Rouge ou de la Fondation Canada-Ukraine. Le maire de Rimouski, Guy Caron, se dit touché par la mobilisation de la population. « Les gens veulent aider et veulent trouver une façon de pouvoir le faire. On préfère dire au Rimouskois et Rimouskoises de quelle manière ils peuvent aider directement. » La Ville se dit néanmoins prête à accueillir des réfugiés au besoin.

