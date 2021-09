Élections municipales: Dave Dumas sollicite un 3e mandat

Le conseiller municipal du district de Sainte-Blandine/Mont-Lebel, Dave Dumas, confirme qu’il sollicite un troisième mandat en vue des élections municipales de novembre.

M. Dumas souligne l’importance du travail d’équipe, notamment auprès de ses collègues élus, mais aussi avec les membres de la communauté dont il souhaite défendre les intérêts.

Il espère poursuivre ses implications afin de faire rayonner le district.

Parmi les projets dont il est le plus fier, il mentionne la réfection du centre communautaire, la mise à niveau du système d’alimentation d’eau à Val-Neigette et Sainte-Blandine et le développement d’une forêt nourricière.

« Je souhaite poursuivre mon engagement avec les citoyennes et les citoyens et à servir ma communauté, puisque mon district et son développement me tiennent à cœur », indique-t-il par voie de communiqué.