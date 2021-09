Élections municipales : Guy Caron vise une meilleure participation citoyenne

Le candidat à la mairie de Rimouski Guy Caron espère restaurer le lien de confiance entre l’administration municipale et les citoyens en favorisant les consultations et les débats publics.

Il propose d’identifier à l’avance les projets dont le consensus n’est pas acquis et de tenir des consultations publiques avant que le conseil municipal ne soit appelé à en débattre. Guy Caron veut s’assurer que les citoyens se sentent entendus et impliqués dans les prises de décision.

« Bien souvent, l’opposition va être occasionnée par le fait que les gens ne sont pas au courant des projets avant que ça atterrisse sur la table du conseil municipal. » Guy Caron, candidat à la mairie de Rimouski

S’il est élu, l’ancien député fédéral souhaite également entendre les citoyens et les organismes en ce qui a trait au budget municipal par la tenue de consultations pré-budgétaires. « La question de la transparence, d’une bonne communication et démontrer qu’on fait preuve d’une bonne gouvernance et de bonne gestion, par exemple du budget, sont des éléments qui visent à solidifier ce lien de confiance », estime-t-il.

Guy Caron suggère également de diversifier les sources de revenus afin de contrôler la hausse des taxes foncières. Il prévoit aussi créer une commission qui aura le mandat de réviser les dépenses et les services dans le but de dégager certaines économies. « Je ne veux pas donner l’impression que je vais pouvoir baisser les taxes foncières, mais je vais avoir une gestion responsable qui va permettre de limiter le recours aux hausses de taxes foncières le plus possible. »