Élections municipales: il y aura une course dans Saint-Germain

Colette Shoonbroodt est la deuxième personne à confirmer sa candidature dans le district de Saint-Germain en vue des élections municipales de novembre.

D'origine belge, elle fait de Rimouski sa ville d'adoption depuis 27 ans.

Elle s'engage dans la communauté par ses nombreuses implications bénévoles, notamment dans le milieu scolaire, pour le Marché publique et pour Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent.

Chercheure et entrepreneure, Mme Shoonbroodt détient un post-doctorat en santé publique et a travaillé pour l'Association des femmes d'affaires et pour AIBSL.

Ayant un fort intérêt pour la vie urbaine et le rayonnement de la Ville de Rimouski, elle dit vouloir être à l'écoute des citoyens.

Rappelons que Philippe Cousineau-Morin avait déjà confirmé sa candidature dans le district Saint-Germain et que la conseillère sortante, Jennifer Murray, avait annoncé en juin dernier qu'elle ne sollicitera pas de nouveau mandat.