Élections municipales: Rodrigue Joncas sollicitera un 5e mandat

Le conseiller municipal du district de Nazareth tentera à nouveau de se faire élire en vue des élections de novembre.

Élu pour la première fois en 2005, il estime que son expérience sera un atout à la table du conseil, qui s’apprête à accueillir de nouveaux membres.

Le logement social demeure sa priorité. M. Joncas espère poursuivre le travail amorcé à la Logeri pour la construction de logements sociaux destinés aux personnes aînées autonomes.

La sécurité des Rimouskoises et Rimouskois, le niveau de taxation et l’environnement sont également des enjeux qu’il juge importants.

« J’aime ma Ville ; j’adore le quartier dans lequel je vis au quotidien. Je veux continuer à en être un ambassadeur fier, digne et respectueux de ceux et celles qui en font une communauté attractive et dynamique », souligne-t-il dans un communiqué.