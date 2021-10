Élections municipales: un débat mouvementé entre Guy Caron et Virginie Proulx

Les candidats à la mairie de Rimouski Guy Caron et Virginie Proulx ont débattu sur leur vision de la ville et sur différents enjeux mardi midi à l’UQAR.

Ils ont dévoilé leurs priorités en répondant à différentes questions, notamment sur le développement économique, l’administration municipale, l’urbanisme et les enjeux sociaux.

Les candidats ont pu défendre leur position dans un débat ponctué d’affrontements, le premier notamment sur le plan de l’ex-député fédéral de doter Rimouski d’une vision à long terme déterminant les priorités jusqu’en 2030 au moyen d’une vaste consultation. La conseillère sortante du district du Bic a plutôt prôné de rendre les consultations plus accessibles pour les citoyens et de régler les dossiers prioritaires.

« Rimouski a besoin maintenant qu’on travaille sur les projets. Le fait de faire une grande consultation comme ça, c’est intéressant, ça se faisait par le passé, mais les techniques ont évolué et il faut être plus efficace aujourd’hui, souligne Virginie Proulx. Et on peut mettre en place un plan d’action avec des consultations spontanées. »

« Parce que les techniques ont évolué, c’est plus facile de faire un plan d’action à long terme, répond Guy Caron. On a besoin d’avoir cette vision à long terme. Si on a juste des consultations ponctuelles au fur et à mesure que la ville se développe, on n’aura pas cette vision que nous devons avoir dans le futur. »

Virginie Proulx a également martelé l’importance de la transparence et d’encadrer les prises de décisions à huis clos. Elle souhaite que toutes les décisions soient rendues publiques, incluant les refus vis-à-vis des projets. Son adversaire l’accuse de croire que le conseil municipal « manigance » derrière des portes closes. Il soutient cependant être d’accord que les décisions qui suscitent de l’opposition doivent être identifiées et débattues en public, notamment dans le cadre de projets comme celui du Groupe Fari.

Guy Caron a ensuite tenu un discours basé sur un leadership rassembleur et a fait allusion au retrait de Virginie Proulx des comités pléniers en mai 2020.

« Je suis là pour proposer de nouvelles façons de faire, je ne suis pas une personne qui divise, je rassemble, j’inspire les gens et je suis capable de travailler en collaboration avec les employés de la Ville avec qui j’ai une très bonne relation. » Virginie Proulx

« Rassembler des gens qui sont d’accord avec soi, ce n’est pas du leadership, c’est facile à faire. Le vrai leadership, c’est de pouvoir rallier des opinions qui sont contraires et de les ramener dans la même direction. Vous aviez la chance au cours de quatre dernières années de trouver des alliés au sein du conseil municipal qui allaient partager votre vision et vous n’avez pas réussi. » Guy Caron

Virginie Proulx s’est défendue en répondant à son adversaire qu’il parlait « à travers son chapeau ».