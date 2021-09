Élections municipales: une deuxième candidate dans Pointe-au-Père

Il y aura une course au poste de conseiller municipal dans le district de Pointe-au-Père. Sylvie Brisson annonce sa candidature en vue des élections de novembre.

Native de Sainte-Blandine, elle réside dans le district de Pointe-au-Père depuis 36 ans.

Présidente du syndicat du personnel de soutien de l’UQAR, elle cumule les implications bénévoles, notamment dans différentes organisations sportives.

Mme Brisson a aussi travaillé avec l’Océanic de Rimouski et pour Les Pavages Laurentiens.

Elle se décrit comme une personne qui travaille en équipe, avec cœur et engagement. Elle souhaite faire valoir les intérêts et les préoccupations des Rimouskoises et Rimouskois au conseil municipal.

Rappelons que le conseiller sortant, Jacques Lévesque, a également confirmé sa candidature.