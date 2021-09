Élections municipales: une troisième candidature dans le district de Pointe-au-Père

Une troisième candidate se présente comme conseillère municipale dans le district de Pointe-au-Père à Rimouski en vue des élections de novembre.

L’entrepreneure Julie Carré habite le district depuis 16 ans et espère rehausser la participation citoyenne.

Titulaire d’un baccalauréat en études internationales et langues modernes, elle a œuvré dans le domaine des communications pendant une quinzaine d’années, notamment au sein de la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent et comme consultante. Elle a collaboré au sein de divers organismes locaux et régionaux, dont le Salon de l’emploi de Rimouski et REZO Rimouski-Neigette.

Madame Carré est maintenant massothérapeute.

Elle se dit emballée et motivée à l’idée de partir à la rencontre des citoyennes et citoyens en plus d’être sensible aux différents enjeux du milieu.

« Après mes études, j’ai choisi de m’installer à Pointe-au-Père pour élever mon fils et nous n’en sommes jamais repartis. Nous sommes bien ici, mais pour continuer d’être bien, il faut continuer d’être fiers. Pointe-au-Père est un district avec son identité propre, ses distinctions, ses couleurs. Ensemble, nous pouvons les mettre davantage en valeur », souligne-t-elle dans un communiqué.

Le conseiller sortant Jacques Lévesque et Sylvie Brisson ont aussi confirmé leur candidature.