Encore des quantités de neige importantes en mars au Bas-Saint-Laurent

Le mois de mars a poursuivi la tendance de février en étant plus neigeux que la normale au Bas-Saint-Laurent.

Environnement Canada a enregistré environ 85 cm de neige à Mont-Joli, alors que la normale saisonnière est de 50 à 55 cm.

Du côté de la température, le mois s’est terminé dans la moyenne avec -5°. « C’est une fin d’hiver, comme ça devrait l’être, indique le météorologue Simon Legault. Quelques journées un peu plus douces, mais une chaleur très timide. On a eu plus un mois d’hiver que de printemps. »

La neige au sol fondra graduellement, selon le météorologue, puisque les températures demeureront plus fraîches que la normale au début du mois d’avril. Le mercure affichera des valeurs positives le jour et négative la nuit.

Il prévoit également que soleil sera au rendez-vous la semaine prochaine.

Malgré tout, Simon Legault prévient qu’avril nous réserve bien souvent des surprises.

« Le mois d’avril amène par moment de la neige. Il ne faut pas tout de suite ranger les bottes et les manteaux, l’hiver n’est pas fini. Le mois d’avril varie entre des températures plus douces et plus fraîches, mais on peut garder espoir que la fin avril sera plus proche de la normale et que ce sera plus confortable. »

Simon Legault, météorologue Environnement Canada