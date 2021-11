Encore des questions sur les usines de béton

Une longue première séance du nouveau conseil municipal de Rimouski lundi soir à l'Hôtel de Ville.

Même si le conseil compte plusieurs nouveaux élus, des dossiers souvent discutés depuis quelques années ont à nouveau retenu l'attention.

Le nouveau conseil a adopté un règlement interdisant les usines de béton bitumineux ainsi que le concassage et l'entreposage de béton dans 2 secteurs des districts Sacré-Coeur et de Bic.

Le règlement ne concerne toutefois pas le secteur comprenant les installations actuelles de Pavages Laurentiens.

Plusieurs résidents du district déplorent que leur secteur ne soit pas inclus dans ce règlement.

Les droits acquis limitent toutefois la capacité d'action de la Ville.

``Nous on a fait des inspections de notre côté et une inspection plus en profondeur sera faite du côté de la Ville. On continue à travailler mais pour la décision de lundi soir, elle touche deux terrains connexes mais qui ne sont pas l'exploitation elle-même. ``

Guy Caron, maire de Rimouski