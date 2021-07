Environ 4 500 festivaliers à Éole en musique

Les organisateurs du Festival Éole en musique ont remporté leur pari en accueillant environ 4 500 spectateurs durant le week-end.

Malgré un dévoilement de programmation tardif et les mesures sanitaires, les festivaliers étaient au rendez-vous sur le terrain de piste et pelouse de la Polyvalente de Matane.

« On est sorti tard à cause des mesures sanitaires qui changeaient chaque semaine. Somme toute, on est très content. Évidemment, ce n’est pas une année normale, c’est beaucoup moins que ce que l’on a d’habitude. Mais avec les mesures en place et le temps que l’on avait pour organiser tout ça, on est satisfait. » Sébastien Noёl, directeur du Festival Éole en musique

Selon le directeur du festival, Sébastien Noёl, la 12e édition s’est déroulée en formule plutôt locale. Un nombre de touristes plus faible qu’à l’habitude a pris part à l’événement, d’après ses observations. « Habituellement, on sort la programmation entre janvier et mars, donc les gens ont le temps de planifier leurs vacances, mais cette année, c’était plus dur et on est sorti en juin. Tout le monde a vécu au jour le jour, donc je pense que c’est un des facteurs qui a fait qu’on a moins de touristes que d’habitude. »

Après un an de relâche, Sébastien Noёl s’est dit heureux de retrouver son équipe. Il a décrit une ambiance à la fête avec des artistes satisfaits de retrouver leur public, et des festivaliers charmés de voir à nouveau des spectacles sur une vraie scène.

Il mentionne que les mesures sanitaires en place ont été respectées et que les spectateurs ont fait preuve d’une bonne collaboration.

Les Grandes Fêtes TELUS suivront du 5 au 8 août à Rimouski et les organisateurs savent un peu plus à quoi s’attendre. « Maintenant on sait comment ça se déroule, il y a des petits ajustements à faire, notamment pour faciliter l’entrée aux gens, mais somme toute notre plan était quand même bon, donc ça va être la même chose pour les deux festivals.

Les billets des Grandes Fêtes TELUS sont presque tous épuisés. Environ 3 500 personnes sont attendues chaque soir, réparties dans 14 zones.