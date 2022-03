Environnement: le fédéral n'en fait pas assez selon Kristina Michaud

La députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Kristina Michaud, presse le gouvernement fédéral d’agir pour limiter les impacts du réchauffement climatique.

Selon un récent rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), les changements climatiques ont déjà causé des dommages irréversibles et les catastrophes naturelles vont continuer de se multiplier.

Le Bas-Saint-Laurent est déjà touché par ces événements climatiques, notamment les sécheresses et l’érosion des berges. « Il faut aller dans une stratégie d’adaptation, estime Kristina Michaud. Au début, on disait qu’il faut prévenir la crise climatique, là on est déjà dedans. On constate que la moitié de la population mondiale sera touchée par ses effets. Il faut que les gouvernements en fassent plus et c’est ce que disent les experts. On se tue à le répéter au gouvernement fédéral pour qu’il cesse d’investir dans les énergies les plus polluantes et qu’il aille vers des solutions vertes. »

Le gouvernement s’est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 % d’ici 2030 et à atteindre la carboneutralité en 2050. La députée bloquiste croit que le gouvernement doit présenter un plan concret pour définir les mesures à adopter afin d'atteindre ces résultats.

Kristina Michaud suggère qu’Ottawa cesse d’approuver des projets polluants et serre la vis pour favoriser l’offre de véhicules électriques ou hybrides.