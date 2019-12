Éric Lapointe à La Fête des Guitares de Lac-au-Saumon

Le comité organisateur de La Fête des Guitares a dévoilé, vendredi, la programmation de la 14e présentation de l'évènement qui se tiendra du 3 au 5 juillet au Parc du Centenaire de Lac-au-Saumon.

Les festivités débuteront le vendredi avec le groupe This Side Up spécial country et la formation Montréal Rhapsody Orchestra.

Samedi, le rockeur québécois Éric Lapointe et le trio matapédien Gab et Les Dynamiteurs se produiront sur scène.

« On sent déjà l'engouement du public avec les réservations de billets et les appels qu'on reçoit. La billeterie en ligne est en feu. Mon cellulaire ne dérougit pas depuis vendredi soir. En quatorze ans, c'est le plus gros spectacle qu'on présente. » Michel Chevarie, président du comité organisateur de La Fête des Guitares

L'organisation espère accueillir 15 000 visiteurs. Les bracelets sont actuellement en vente sur le site web de La Fête des Guitares.