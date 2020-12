Faible hausse du compte de taxes à Mont-Joli

Les contribuables de Mont-Joli verront à leur compte de taxes augmenter de 0,6 % en 2021. Cette légère hausse représente 15 $ pour le propriétaire d’une maison moyenne évaluée à 141 500 $.

La Ville de Mont-Joli a adopté lundi soir un budget équilibré de 13 M$. Il s’agit d’une augmentation de 3,8 % qui s’explique par des coûts plus importants en matière d’enfouissement et de transport adapté et collectif.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact important sur les revenus et les dépenses de la Ville. Une aide financière de 300 000 $ du gouvernement du Québec a toutefois permis d’éviter de refiler la facture aux citoyens, selon le maire Martin Soucy.

« Cet argent nous permet de patcher, de combler le manque à gagner des revenus qui étaient prévus au budget, entre autres en loisirs comme les locations de salles, de glace et de la piscine. Naturellement, la COVID-19 nous a amenés à acheter de l’équipement supplémentaire de protection pour notre personnel. » Martin Soucy, maire de Mont-Joli

Une partie de l’aide financière sera réservée à l’année 2021, puisque la pandémie n’est pas terminée et qu’il y aura encore des répercussions sur les finances de la Ville.

Les élus prévoient investir 6,7 M$ en immobilisations pour l’année à venir.

Plusieurs projets seront mis de l’avant, notamment le développement résidentiel Beaupré, la première phase du prolongement des infrastructures dans le parc industriel Pierre-De Bané et la mise à niveau des installations de loisirs du parc Richelieu.