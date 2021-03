Fermeture de la banquise à Rimouski mercredi

La banquise à Rimouski sera fermée demain à compter de midi pour des raisons de sécurité.

Le président de l’Association des pêcheurs d’éperlan de la Rivière Rimouski, Gaston Dionne, précise que le pont de glace n’est plus en place et ne retient plus la banquise.

De nombreuses fissures sont également dangereuses.

Il explique que les conditions météo attendues, notamment des marées dépassant 13 pieds de jeudi à dimanche, des vents du sud de 50 à 65 km/h et des températures au-dessus de zéro ne permettent pas de maintenir des activités sécuritaires.