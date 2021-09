Fermeture graduelle des boutiques des Entreprises Vagabond

Après quelques tentatives de sauvetage dans les dernières années, les Entreprises Vagabond ferment définitivement les livres.

Propriété du Rimouskois André Racine depuis plus de 40 ans, Vagabond mettra graduellement un terme à ses opérations.

Avant de profiter de sa retraite, monsieur Racine poursuit tout de même les discussions avec quelques repreneurs afin que certaines boutiques restent accessibles.

Avant de se mettre sous la protection de la loi sur la faillite en 2020, les Entreprises Vagabond, dont le siège social est à Rimouski, exploitaient plus d’une centaine de boutiques Hangar-29 et Studio au Québec et au Nouveau-Brunswick.

Environ 500 employés travaillaient dans les boutiques et au siège social.

La fermeture des Entreprises Vagabond signifie également la fin d’une grande période à succès pour le commerce de vêtements mode dans la région.

Dans les années 1980, les entreprises rimouskoises rayonnaient partout au Québec alors que les groupes Vagabond, Pentagone et l’Ensemblier occupaient une place enviable dans le marché compétitif des boutiques de vêtements mode.