Festival de nids de poule à Rimouski

Difficile de ne pas remarquer les nombreux nids de poule qui s’imposent sur les routes rimouskoises.

La maire de Rimouski, Guy Caron, constate également qu’ils sont plus nombreux qu’à l’habitude.

Il explique que les périodes de gel et de dégel ont été particulièrement importantes. « Depuis un mois en particulier il y a eu beaucoup de gel et de dégel, indique-t-il. Et quand on parle de gel et de dégel, ce n’est pas d’atteindre 0°. À cause du sel utilisé, on parle d’une variation entre -15°et 5°. »

Il souligne également que le transport routier est en hausse cette année, particulièrement depuis le déconfinement.

Le maire demande aux automobilistes d’être patients et d’adapter leur conduite puisque les réparations devront attendre.