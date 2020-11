Feu vert pour le Marché de Noël à Rimouski

Le Marché public de Rimouski sera de retour pour cinq rendez-vous en novembre et décembre afin de faire le plein de produits locaux à temps pour les Fêtes.

Les consommateurs pourront profiter d’une formule livraison à l’auto les samedis 21 novembre, 5 et 19 décembre. L’initiative avait connu un franc succès au printemps dernier.

Les personnes intéressées pourront passer leur commande en ligne. Un marché virtuel a été développé pour faciliter les transactions.

Le traditionnel marché de Noël sera quant à lui présenté en kiosque sur deux jours, soit les 11 et 12 décembre. La direction n’avait pas d’appréhension quant à la tenue de l’événement en raison de la COVID-19.

Une trentaine de producteurs et d’artisans agroalimentaires, tant des habitués du Marché de Rimouski que d’autres qui en seront à leur première expérience, feront découvrir leurs produits.

La directrice générale, Maude-Alex St-Denis-Monfils, indique que l’organisation travaille pour tirer son épingle du jeu avec le contexte de la pandémie. Le développement de nouveaux outils en ligne ouvre la voie vers différentes opportunités. Sans mentionner quels projets seront mis sur pied, elle indique que « de belles choses s’en viennent pour le Marché public de Rimouski ».

« En mettant en place un marché virtuel, on ne veut pas l’utiliser uniquement comme réponse à la COVID-19. Ça devient un outil très intéressant pour maintenir le lien entre les producteurs et les consommateurs à l’année. On veut créer de plus en plus d’occasions, c’est déjà une tendance qu’on avait prise dans les dernières années. »

Maude-Alex St-Denis-Monfils, directrice générale du Marché public de Rimouski