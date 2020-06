Feux à ciel ouvert de nouveau interdit dans l'Est-du-Québec

Avec les températures records annoncées dans les prochains jours, il est à nouveau interdit de faire des feux à ciel ouvert dans l'ensemble des forêts du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord.

Les huit MRC du Bas-Saint-Laurent et les cinq MRC de la Gaspésie sont touchées par l'avis conjoint du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Présentement, aucun incendie n'est en activité au Québec.

Depuis le début de la saison, 386 feux de forêt ont détruit 571 hectares alors que la moyenne des dix dernières années est nettement plus élevée à pareille date à près de 23 000 hectares.